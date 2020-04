Yderligere 137 personer er testet positiv for coronavirus

Efter tirsdagens udmelding om ny teststrategi i Danmark, er antallet af testede personer steget hver dag.

Antallet af smittede med coronavirus i Danmark er fredag steget til 8210. Det er en stigning på 137 på et døgn.

Det oplyser Statens Serum Institut.

Det reelle antal smittede i befolkningen vurderes at være langt højere, da langtfra alle med symptomer hidtil er blevet testet.

Det seneste døgn er 8708 personer blevet testet. Dermed er i alt 125.329 personer blevet testet for coronavirus i Danmark.

For tredje dag i træk er der således blevet testet et rekordhøjt antal personer for coronavirus.

Det er sket, efter at Sundhedsstyrelsen tirsdag ændrede sine retningslinjer, så langt flere fremover skal testes.

Allerede fra tirsdag kunne personer med blot lette symptomer blive testet. Og fra slutningen af april kan også personer uden symptomer begynde at blive testet.

Planen er derefter "snarest" at begynde at teste personer uden symptomer, der har været i nær kontakt med en person, der er bekræftet smittet.

Personer uden symptomer skal blandt andet testes i de hvide telte, der siden sidste uge er begyndt at blive sat op flere steder i landet.

I teltene holder det nyoprettede Testcenter Danmark til. Der skal testes op mod 20.000 personer dagligt alene i teltene.

Regeringen begyndte i sidste uge en gradvis genåbning af landet.

Men anden fase af genåbningen vil statsminister Mette Frederiksen (S) ikke komme med en udmelding om, før man er sikker på, at det ikke går for hurtigt frem.

I den forbindelse har hun opfordret til, at alle husker at holde afstand under den gradvise genåbning for ikke at få smittespredningen til at stige igen.

Men hos politiet har man oplevet, at folk flere steder stimler sammen i solskinsvejret.

Det har fået rigspolitichef Thorkild Fogde til at advare om, at smittefaren ikke er drevet over, og at et opholdsforbud kan komme på tale, hvis ikke danskerne kan holde afstand til hinanden.

/ritzau/