Yderligere 14 er døde med coronavirus i Danmark

Der er færre coronapatienter indlagt i Danmark, hvor dødstallet onsdag dog også er steget med 14 på et døgn.

Yderligere 14, der var smittet med coronavirus, er døde, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) onsdag. 384 coronasmittede er døde i Danmark i alt.

Det er ikke sikkert, at coronavirusset er den direkte årsag til, at de har mistet livet. Alle, der dør inden for 60 dage efter at være testet positiv for coronavirus, tæller med i statistikken.

Antallet af indlagte falder onsdag med 11 til 324. 80 er indlagt på intensiv, heraf er 68 i respirator. Tirsdag var tallene 81 og 72.

