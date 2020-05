Yderligere 147 er smittet med coronavirus i Danmark

Samtidig fortsætter det høje antal daglige test, hvor flere end 240.000 nu er registreret testede for corona.

Yderligere 147 er bekræftet smittede med coronavirus i Danmark.

Det viser tal fra Statens Serum Institut.

I alt er 244.791 nu registreret testede.

Tallet er formentlig højere.

Test, hvor der endnu ikke foreligger et svar, tælles ikke med i statistikken.

De mange test er delvist et resultat af, at myndighederne har taget fat på en offensiv teststrategi.

Dermed tester man nu langt flere, end man gjorde i marts og april.

Senere på ugen ventes statsminister Mette Frederiksen (S) at præsentere en langsigtet plan for genåbningen af landet.

I et interview med DR søndag aften fortalte statsministeren, at de præcise planer omkring genåbningen først lægges helt fast tæt på den 10. maj, hvor genåbningens fase to ventes at begynde.

Samtidig, har statsministeren understreget flere gange, holder man alvorligt øje med smittetrykket, som er steget fra 0,6 til 0,9.

Smittetrykket betegner, hvor mange andre en person med coronavirus i gennemsnit smitter, og den beregnes ud fra antal daglige nyindlæggelser.

Ifølge den seneste opgørelse søndag er 243 personer indlagt, mens 484 er døde med coronavirus.

Tallene opdateres klokken 14.00 mandag eftermiddag.

/ritzau/