Yderligere 15 personer er evakueret fra Afghanistan

Yderligere 15 personer fra Udenrigsministeriets lister er kommet ud af Afghanistan via landjorden.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på Twitter.

57 personer er tilbage på listerne, oplyser han videre.

- Jeg er glad for, at vi igennem de seneste dage har fået 15 nye personer fra vores lister ud af Afghanistan, siger Jeppe Kofod i en skriftlift kommentar.

- De er kommet ud over landjorden via en grænseovergang. Jeg kan af hensyn til operationens sikkerhed ikke gå i nærmere detaljer.

- Trods enormt vanskelige omstændigheder har vi nu bragt i alt 35 personer i sikkerhed siden afslutningen på den militære evakueringsoperation.

Om de 15 personer er fra danskerlisten vides ikke.

Danskerlisten dækker over danske statsborgere og personer med opholdstilladelse i Danmark, som befinder sig i udlandet.

I den militære evakueringsoperation fra lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul, blev i alt 988 personer evakueret til Danmark.

Af dem var 107 personer fra danskerlisten.

Resten var blandt andre lokalt ansatte og tolke, som har arbejdet for det danske forsvar samt menneskerettighedsforkæmpere og deres familier.

Evakueringerne skete, efter at den militante islamistiske bevægelse Taliban i midten af august overtog kontrollen i landet.

Den 15. august trængte bevægelsen ind i præsidentpaladset, og den daværende afghanske præsident, Ashraf Ghani, oplyste, at han havde forladt landet for at "undgå blodsudgydelser".

Siden da fik en række lande travlt med at evakuere borgere fra Kabul.

/ritzau/