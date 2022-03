Yderligere 15.475 PCR-prøver er coronapositive

På hospitalerne falder det samlede antal indlagte, der er testet positive for corona, med 42 til 1602.

Det seneste døgn har 15.475 PCR-prøver vist et positivt svar for corona.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) tirsdag.

De positive prøver er fundet blandt i alt 61.641 PCR-prøver, der er de prøver, hvor man podes i svælget.

Det vil sige, at cirka 25 procent af PCR-prøverne har vist et positivt svar. Positivt forstået på den måde, at den testede har været coronasmittet.

Ud af de 15.475 positive prøver er der 856 tilfælde, hvor den smittede før har været testet positiv for corona.

På landets hospitaler er der tirsdag indlagt 1602 patienter med corona. Det er 42 færre end mandag.

Corona er ikke nødvendigvis årsag til indlæggelsen. For eksempel kan en patient være indlagt med et brækket ben og samtidig være coronasmittet.

Af de 1602 indlagte er 27 indlagt på intensiv. Og af dem får 13 hjælp af en respirator.

Både for antallet af patienter på intensiv og i respirator er der sket fald i forhold til mandag - henholdsvis ti og to personer.

Yderligere 43 personer er registreret døde. Det er ikke sikkert, at coronavirus er dødsårsagen.

SSI har tidligere vurderet, at omkring halvdelen af dødsfaldene skyldes andre årsager end corona.

En person tæller med i statistikken over coronarelaterede dødsfald, hvis vedkommende er testet positiv for corona i en PCR-test, inden for 30 dage før døden indtræffer.

/ritzau/