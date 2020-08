Yderligere 18 ansatte er smittet på slagteri i Ringsted

Der er nu 62 smittede på Danish Crowns slagteri i Ringsted. 600 ud af i alt 900 ansatte er blevet testet.

Yderligere 18 ansatte er smittet med coronavirus på Danish Crowns slagteri i Ringsted, oplyser koncernen. Der er i alt 62 smittede.

Indtil videre er omkring 600 af slagteriets 900 ansatte blevet testet.

- Selv om det er et højt antal med 18 nye smittede, er det et skridt i den i den rigtige retning, at der er så mange negative test, efter at vi har fået testet størstedelen af medarbejderne.

- Vi krydser fingre for, at det er et tegn på, at vi er på vej mod at få udbruddet under kontrol, siger pressechef Jens Hansen.

Han tilføjer, at det er blevet prioriteret at teste ansatte, der har været tæt på smittede, først.

De cirka 300 ansatte, der endnu ikke er blevet testet, vil blive det mandag, medmindre de er på sommerferie.

Langt hovedparten af den gruppe har ikke været tæt på smittede kolleger.

Danish Crown blev søndag orienteret om, at en ansat var smittet med coronavirus.

De danske sundhedsmyndigheder har opstillet et testcenter ved slagteriet. Alle ansatte vil på ugentlig basis blive testet de næste syv uger.

