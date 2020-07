Yderligere 21 tester positiv for coronasmitte

Der meldes om uændret antal indlagte coronapatienter på landets sygehuse. 12.154 er blevet testet på et døgn.

Antallet af indlagte med coronavirus i Danmark er uændret 29 personer, oplyser Statens Serum Institut.

Der er heller ikke registreret flere coronarelaterede dødsfald siden onsdag. Samlet set er der registreret 606 døde med coronavirus.

Antallet af indlagte på sygehusenes intensivafdelinger er faldet med to til ni personer.

Heraf er fem personer lagt i respirator for at få hjælp til at række vejret. Det er én mere siden seneste opgørelse.

Der er registreret yderligere 21 smittede siden onsdag.

Det skal ses på baggrund af, at 12.154 personer er blevet testet det seneste døgn.

I alt er 12.815 personer bekræftet smittet med coronavirus, siden det første tilfælde af virusset blev konstateret herhjemme 27. februar.

Det var en TV2-medarbejder, der havde fået smitten på en skiferie i Norditalien.

En spildevandsprøve fra Solrød har ifølge Berlingske vist, at der allerede flere dage før var konstateret coronavirus i omløb.

Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen og mangeårig anæstesilæge, ser de seneste smittetal som udtryk for, at virus er under kontrol.

- Der har været en forbavsende stabilitet i tallene gennem lang tid nu. Det er fint, men det er også lidt overraskende, at virus trods alt ikke spreder sig mere, end det gør. For vi ved jo, at virus er til stede, siger Torben Mogensen.

Selv om der fortsat registreres et tocifret antal nye smittetilfælde hver dag, så øges antallet af indlæggelser ikke tilsvarende.

Torben Mogensen ser det som tegn på, at virus muligvis har forandret sig og blevet mindre aggressiv.

- Der er to muligheder. Enten har virus ændret sig en lille smule og blevet mindre aggressiv, end vi så i starten.

- Eller også så hænger det sammen med, at vi bare opholder os mere udenfor, og at vi er længere væk fra hinanden, siger Torben Mogensen.

Han forventer ikke, at vi kommer til at se en ny bølge af coronavirus.

- Men jeg tror, at der er risiko for, at vi kommer til at se små, lokale udbrud.

- Derfor er det så vigtigt, at vi tester så mange, som vi gør, for at vi kan fange virus, så snart det dukker op, siger Torben Mogensen.

