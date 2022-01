Yderligere 25.034 coronatilfælde - indlagte falder til 711

Det seneste døgn er der registreret yderligere 25.034 tilfælde med corona.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) lørdag.

Ud af de 25.034 smittetilfælde er 1644 reinfektioner. Det vil sige, at der er tale om en person, som før har været smittet med corona.

De 25.034 coronatilfælde er fundet blandt 223.342 PCR-prøver. Det er de test, hvor man podes i svælget.

Andelen af positive prøver i forhold til antallet af PCR-prøver er 11,2 procent. Det betyder, at lidt mere end hver tiende PCR-prøve har vist et positivt svar for corona.

Der er det seneste døgn også foretaget 257.082 kviktest. Det er de test, hvor man podes i næsen.

Det fremgår ikke af SSI's tal, hvor mange kviktest der har vist et positivt svar for corona. Det skyldes, at der er for stor usikkerhed med testresultaterne.

Med det seneste døgns tilfælde har antallet af daglige smittetilfælde nu været over 20.000 fem døgn i træk. Tallene er blandt de højeste nogensinde.

Men i samme periode er antallet af coronaindlagte faldet, da der lørdag er 711 patienter indlagt med corona. Bare sammenlignet med fredag er der et fald på 46 personer.

Ifølge Christian Wejse, lektor og afdelingslæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, fortæller udviklingen, at smittede er begyndt at have et mildere sygdomsforløb end tidligere.

- Vi ser et fortsat meget højt antal smittede. Men det er jo nogle meget høje smittetal, vi nu har kigget på i op mod tre uger. Og til trods for det har vi ikke set en tilsvarende stor stigning i antal indlagte.

- Når der ikke er flere indlagte, så illustrerer det, at rigtig mange har milde forløb og hurtigt kan udskrives igen, siger Christian Wejse.

Antallet af indlagte dækker over personer, der er indlagt på grund af corona og med corona.

Ud af de 711 indlagte er 59 indlagt på intensiv - det laveste i flere uger. Og af de 59 er der 40, som får hjælp af en respirator.

Yderligere 16 smittede personer er døde. Det vil sige, at der nu samlet under epidemien har været 3484 coronarelaterede dødsfald i Danmark.

I vaccinationsindsatsen er yderligere 21.987 personer blevet revaccineret det seneste døgn.

Dermed er næsten 3,3 millioner borgere - eller 56,1 procent af befolkningen - nu revaccineret mod corona.

/ritzau/