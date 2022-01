Yderligere 25.751 coronatilfælde: Fire flere er indlagt

Der er registreret yderligere 25.751 tilfælde af covid-19. Det viser torsdagens smittetal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det tredjestørste smittetal, der er registreret på én dag under pandemien.

Af dem er 1822 reinfektioner. Altså personer, der tidligere har været smittet.

Der er kommet svar på 211.603 PCR-prøver, hvor man podes i svælget, og af dem har 12,17 procent være positive for covid-19.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tallet kendes også som positivprocenten og er stort set på niveau med den generelle udvikling de seneste par uger.

Lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet Viggo Andreasen mener, at smitten har stabiliseret sig på et højt niveau.

- Det ser på en måde meget stabilt ud. Det ser ud, som om vi har en situation, hvor epidemien kører, men ikke i et alt for hastigt tempo, siger han.

Onsdag i sidste uge genåbnede skolerne. Hvis det sætter yderligere fut under epidemien, vil der ifølge Viggo Andreasen gå yderligere nogle dage, før det kan aflæses i smittetallene.

Der er sket 194 nye indlæggelser af smittede med corona, men der er samtidig sket udskrivelser.

I alt var der torsdag morgen 755 indlagte med covid-19 på de danske sygehuse. Det er fire flere end et døgn tidligere. Det er 12. dage i træk, at der er mellem 700 og 800 coronaindlagte i Danmark.

Antallet af indlagte dækker både over de personer, der er indlagt på grund af corona og indlagt med corona.

Af de 755 indlagte torsdag har 64 det så dårligt, at de er indlagt på intensiv, heraf får 38 af dem hjælp af en respirator til at trække vejret. Det er henholdsvis ni og otte færre end et døgn tidligere.

Hver femte af de smittede på sygehusene - 153 personer - er indlagt på psykiatriske afdelinger. Det er 15 flere end et døgn før.

Der er sket endnu 20 dødsfald blandt smittede. Det bringer det samlede dødstal blandt personer med påvist covid-19 op på 3453 i Danmark.

Et politisk flertal har besluttet at lempe på restriktionerne, så eksempelvis teatre, biografer og zoologiske haver kan genåbne på søndag.

Det giver ifølge Viggo Andreasen god mening - selv om det alt andet lige vil betyde større risiko for, at smitten kan sprede sig.

- De restriktioner, vi ophæver på søndag, er forholdsvis begrænsede. Samtidig er der sket en opstramning af coronapas, så man har forkortet gyldigheden lidt for den gruppe, der kun har to stik. Det er en god ting, og for mig at se opvejer det effekten af de lempede restriktioner, siger han.

Der er givet yderligere cirka 41.000 vaccinestik i Danmark, hvoraf cirka tre ud af fire er revaccinationer. Altså folk, der har fået et boosterstik.

55,1 procent af den danske befolkning er nu blevet revaccineret, hvilket er med til at booste effekten af vaccinen, da virkningen aftager over tid.

/ritzau/