Yderligere 26.169 coronatilfælde: Hver 7. PCR-test var positiv

Siden lørdag har 14 procent af de foretagne PCR-prøver vist et positivt svar for corona. Det er rekordhøjt.

Det seneste døgn er der registreret yderligere 26.169 tilfælde med corona.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) søndag.

Ud af de 26.169 smittetilfælde er 1614 reinfektioner. Det vil sige, at der er tale om en person, som før har været smittet med corona.

De 26.169 coronatilfælde er fundet blandt 187.175 PCR-prøver. De er de test, hvor man podes i svælget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Andelen af positive prøver i forhold til det samlede antal foretagne PCR-prøver er 14 procent. Det svarer til, at cirka hver syvende prøve har været positiv.

Det seneste døgns positivprocent er den hidtil højeste under epidemien.

Ifølge Kasper Karmark Iversen, professor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet og overlæge ved Herlev-Gentofte Hospital, kan den rekordhøje positivprocent skyldes, at det med selvtest er blevet endnu lettere at blive testet for corona.

- Jeg tror, at en del af det kan forklares med, at folk først er testet positive i en kviktest enten derhjemme eller i et kviktestcenter.

- Og så får de lavet en PCR-test for at verificere, at det er rigtigt nok, siger Kasper Karmark Iversen.

Der er det seneste døgn også foretaget 159.214 kviktest. Det er de test, hvor man podes i næsen.

Det fremgår ikke af SSI's tal, hvor mange kviktest der har vist et positivt svar for corona. Det skyldes, at der er for stor usikkerhed med testresultaterne.

På landets hospitaler er der søndag indlagt 734 patienter med corona. Det er en stigning på 23 personer i forhold til lørdag.

Antallet af indlagte dækker over personer, der er indlagt på grund af corona og med corona.

Ud af de 734 indlagte er 59 indlagt på intensiv. Og af de 59 er der 41, som får hjælp af en respirator.

Yderligere 10 smittede personer er døde. Det vil sige, at der nu samlet under epidemien har været 3494 coronarelaterede dødsfald i Danmark.

I vaccinationsindsatsen er yderligere 34.123 personer blevet revaccineret det seneste døgn.

Dermed er over 3,3 millioner borgere - eller 56,7 procent af befolkningen - nu revaccineret mod corona.

/ritzau/