Yderligere 39.190 bekræftede coronatilfælde

Mens coronarestriktioner såsom coronapas så småt er fortid i Danmark, så er coronasmitten det ikke.

Således er der det seneste døgn konstateret 39.190 smittede med coronavirus. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) lørdag.

De knap 40.000 smittede ligger altså fortsat i den høje ende, som det har gjort nogenlunde siden årsskiftet.

Det samme gør antallet af PCR-test. Smittetallet er nemlig fundet på baggrund af svar fra 172.727 PCR-test.

Det betyder, at 22,69 procent af prøverne har været positive for coronavirus.

Af de knap 40.000 smittetilfælde er 2061 af dem blevet testet positive for coronavirus mindst én gang før.

Lørdagens opgørelse fra SSI viser desuden, at det samlede antal indlagte falder for første gang i flere dage.

Over de sidste 14 dage har det samlede antal indlagte med få undtagelser været konstant stigende. Men lørdag falder tallet med 18 personer, hvilket betyder, at 1138 smittede er indlagt på et af landets hospitaler.

Antallet af indlagte på landets intensivafdelinger fortsætter med at være det halve af, hvad det var, da vi gik ind i 2022.

Lørdag er 31 personer indlagt på en intensivafdeling, mens 12 af dem er så syge, at de får hjælp til at trække vejret af en respirator.

Der er desuden 35 personer, som er døde, inden for 30 dage efter at de er konstateret smittede med coronavirus.

/ritzau/