Yderligere 496 smittede – britisk variant er nu dominerende

Britisk variant udgør 57 procent af positive prøver i uge 7 og er nu dominerende i Danmark, viser tal fra SSI.

Der er det seneste døgn registreret yderligere 496 smittede med coronavirus, oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Samtidig er den britiske variant - B117 - nu dominerende i Danmark, bekræfter tal fra SSI.

Varianten udgør 57 procent af de positive prøver, som hidtil er analyseret i uge 7. Der er dog indtil videre kun analyseret prøver for to dage i uge 7. Ugen før var andelen 46,6 procent.

Den britiske variant er mere smitsom, og den er årsagen til, at Danmark fortsat er delvist nedlukket.

Det har hele tiden været forventningen, at den ville komme til at dominere midt i februar.

Man regner med, at antallet af indlagte vil stige, i takt med at den britiske variant udgør en større andel af de smittede.

Det seneste døgns smittetilfælde er på baggrund af 133.862 testsvar - og derved ligger positivprocenten på 0,37.

Åse Bengård Andersen, der er er ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet, undrer sig over, at smittetallene ikke er faldet endnu mere.

- Min første tanke er: Hvorfor kan vi ikke komme længere ned med smittetallene, siger hun og nævner de omfattende restriktioner, der har lukket store dele af samfundet ned.

- Men det understreger jo seriøsiteten af det her. Det er ikke noget, der bare lige går væk af sig selv.

- Og det understreger også, at den genåbning, vi står foran, skal foregå i bidder, så vi hele tiden kan følge konsekvenserne af de enkelte trin, siger hun.

Kolding Kommune ligger fortsat i top på listen over kommuner med mest smitte med 279 smittetilfælde den seneste uge.

Kommunen har tidligere oplyst, at en betydelig andel er fundet hos børn og unge.

Den kendsgerning bekymrer overlægen på Rigshospitalet.

- Det kan jo tyde på, at B117-varianten er mere smitsom blandt børn, hvilket er nyt, i forhold til hvad vi har set med de første coronavirus, vi fik til landet.

- Og eftersom der stadig ikke er voldsomt mange voksne, der er vaccineret, kan man jo være bekymret for, at de her børn og unge smitter deres forældre, siger Åse Bengård Andersen.

Dagens tal viser også, at der er fundet 60 smittede ud af 21.017 lyntest, der blev foretaget lørdag.

Der er fortsat 248 indlagte, og der er sket fem nye dødsfald. Det samlede antal indlagte har overordnet set været nedadgående siden starten af januar.

Antallet af indlagte var på sit højeste omkring årsskiftet, hvor knap 1000 var indlagt.

53 af de indlagte ligger på en intensivafdeling. 38 af dem får hjælp til at trække vejret af en respirator.

I alt har 310.006 personer fået det første stik af vaccinen, viser tal fra SSI søndag. Ud af dem har 175.195 personer fået begge stik og anses for færdigvaccineret.

/ritzau/