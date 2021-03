Yderligere 513 bekræftet smittet med covid-19

Andelen af positive coronaprøver er det seneste døgn 0,31 procent. Det er på niveau med den seneste uge.

513 personer er det seneste døgn bekræftet smittet med covid-19. Det viser søndagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SS). Opgørelsen dækker 27 timer og ikke de sædvanlige 24 timer.

Antal indlagte stiger med 13 til 224. Stigningen kommer efter fem dage med fald i antallet af indlæggelser. Der er sket to dødsfald.

Tallene dækker over 27 timer, da lørdagens tal kun dækkede over 21 timer. Derfor havde SSI på forhånd meddelt, at søndagens tal måtte forventes at være overestimeret - altså højere end det reelle tal for et døgn.

Der er fundet yderligere et tilfælde med den brasilianske coronavariant P1. Det viser en opgørelse, der baserer sig på tal fra fredag. Det er det andet tilfælde, man har fundet i Danmark.

Der er foretaget 163.546 PCR-test. Det betyder, at antallet af positive prøver er på 0,31 procent. Det tal er også kendt som positivprocenten.

Positivprocenten er på niveau med, hvor den har ligget den seneste uge. Her har den typisk ligget imellem 0,3 og 0,4 procent. Lørdag var den dog helt nede på 24 procent.

I tillæg til PCR-testene, der regnes som de mest pålidelige, er der lørdag foretaget 43.758 såkaldte antigentest – der også kaldes lyntest – hos private udbydere. 143 lyntest var positive.

Man ved ikke hvor stor en andel, der både har fået taget en positiv lyntest og en PCR-test. Derfor kan tallene ikke lægges sammen.

Siden den sidste opgørelse har 14.738 personer fået deres første coronavaccine. 9 procent af befolkningen, eller 527.469 personer har nu påbegyndt deres vaccination imod covid-19.

I Danmark er der nu 199.167 personer, som er færdigvaccinerede imod covid-19. Det svarer til 3,4 procent af befolkningen.

Sundhedsstyrelsen forventer ifølge den seneste justering af vaccinationskalenderen, at alle over 16 år er færdigvaccineret den 18. juli.

/ritzau/