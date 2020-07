Yderligere 64 personer er bekræftet smittet med corona

Antallet af nye tilfælde med corona i Danmark er fredag på 64 personer. Der er ingen nye dødsfald.

Fredag er der registreret yderligere 64 personer smittet med coronavirus i Danmark.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Der er ingen ændringer i antallet af indlagte patienter. Det betyder, at der fortsat er 18 indlagt. Af dem er tre indlagt på en intensivafdeling, mens to er tilknyttet en respirator. Der er heller ingen nye dødsfald.

De seneste dage er der registreret et højere antal smittede dagligt sammenlignet med tidligere uger.

Torsdag blev der registreret 91 smittede med covid-19, hvilket er det højeste antal på en enkelt dag siden starten af maj, når man ser bort fra SSI's opgørelser om mandagen, som også tæller weekenden og dermed flere dage.

Det skyldes blandt andet flere lokale udbrud, siger Christian Wejse, der er speciallæge i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet.

- Det er ikke nogen faldende tendens, vi ser. Men tallene ligger på et niveau, som er tilsvarende, hvad vi så for nogle uger siden.

- Det afspejler tydeligt, at der kører nogle udbrud forskellige steder i landet. Og det er klart, at når mange er blevet testet positive i forbindelse med udbrud eksempelvis på slagteri i Ringsted, så kommer det med i statistikken, siger han.

Der er i øjeblikket et udbrud på Danish Crowns Slagteri i Ringsted. Her er yderligere 12 registreret smittet fredag. I alt er 44 ansatte ved slagteriet registreret smittet.

Her er det ifølge Christian Wejse vigtigt, at der sættes ind med smitteopsporing og testcentre de enkelte steder.

- Der kører en del smittespredning lokalt flere steder. Og særligt i Ringsted er det selvfølgelig utrolig væsentligt, at de områder bliver lukket ned, og at der gøres noget effektivt for at sætte ind.

- Det bliver der gjort nu, og det er vigtigt for at forhindre, at udbruddene spreder sig endnu mere, siger han.

De danske sundhedsmyndigheder har opstillet et testcenter ved slagteriet. Alle ansatte vil på ugentlig basis blive testet de næste syv uger.

/ritzau/