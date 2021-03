Yderligere 771 coronasmittede - smittetal er stabilt

Godt vejr og stabile smittetal giver plads til at åbne mere - dog helst med to ugers mellemrum, mener lektor.

Der er det seneste døgn fundet yderligere 771 tilfælde af covid-19 i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det højeste antal i fem dage. Med til billedet hører dog, at der er kommet svar på over 300.000 test.

Når man ser over de seneste uger, er tallene meget stabile, vurderer Troels Petersen.

Han er lektor i partikelfysik ved Niels Bohr Instituttet og med i Statens Serum Instituts ekspertgruppe, som laver beregninger om blandt andet genåbning, om tirsdagens smittetal.

- Tallene er stabile, og når man retter for, hvor mange test der er udført, og hvilken ugedag det er, bliver det faktisk et endnu mere stabilt resultat, siger han.

307.507 test indgår i opgørelsen tirsdag, og af dem har 0,25 procent været positive. Det er nogenlunde på niveau med de seneste uger.

Opgørelsen dækker både over de PCR-test, der er foretaget i det offentlige, lyntest på landets skoler og PCR-test og lyntest, som private virksomheder står for.

Frem til torsdag i sidste uge indgik kun tal for PCR-test fra det offentlige i SSI's opgørelse. Det gør det svært at sammenligne mandagens tal med dem, der ligger længere tilbage.

Hvis man ser på smittetallene sammen med beregninger af effekten af genåbning af butikker og fysisk undervisning for de yngste skoleelever, viser det ifølge Troels Petersen, at der er plads til at genåbne mere.

- Det lader til, at hver gang man genåbner noget, har det foreløbigt ikke haft den store effekt.

- Samtidig er foråret ved at komme, og vi forventer, at det hjælper på kontakttallet, så den langsomme genåbning, synes jeg, lyder rimelig, som det ser ud nu, siger han.

Han mener, at der bør være tale om en rolig og gradvis genåbning, så man kan nå at se effekten. Det er eksempelvis muligt, hvis man venter to ugers tid, ligesom det har været tilfældet med de seneste genåbninger.

- Så kan man se, hvordan de tiltag, man har indført, ændrer smittemønsteret og kontakttallet. Og så kan man reagere på det.

- Det giver mulighed for at slå bremserne i, hvis det skal vise sig, at man har åbnet noget, der virkelig øger kontakttallet, siger Troels Petersen.

Kontakttallet er tirsdag beregnet til 1,0, hvilket betyder, at epidemien er stabil. Det er anden uge i træk.

Tirsdag morgen var 207 patienter indlagt med covid-19 på landets hospitaler. Det er fire færre end mandag morgen.

43 personer ligger på intensivafdelinger, og 24 af dem er tilkoblet en respirator. Mandag morgen var tallene 40 og 24.

Yderligere to smittede personer er afgået ved døden. I alt er 2395 smittede døde under epidemien i Danmark.

