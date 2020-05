Yderligere 78 danskere er bekræftet smittet med corona

Nu er 334.260 personer blevet testet for corona. 10.591 test har vist sig at være positive.

Der er registreret 10.591 coronasmittede danskere. Det er en stigning på 78 personer siden mandag.

Det viser de nyeste tal fra myndighedernes coronaovervågning tirsdag formiddag.

334.260 personer er blevet testet. Det er en stigning på 7700 personer siden mandag.

Tallene for smitte er behæftet med en del usikkerhed. Der formodes at være et mørketal, da ikke alle smittede oplever symptomer og bliver testet.

Det første danske tilfælde af coronavirus blev registreret 27. februar. Det var en mand, der havde pådraget sig smitten på skiferie i Norditalien.

/ritzau/