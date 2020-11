948 er registreret smittet med corona det seneste døgn

I løbet af den seneste uge har der flere dage været over 1000 nye smittetilfælde i Danmark. Flere er indlagt.

948 er registreret smittet med coronavirus det seneste døgn i Danmark.

Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Antallet af indlagte stiger med ni personer til 156. Heraf er 19 indlagt på en intensivafdeling - 14 af disse er tilkoblet en respirator.

Dermed er der status quo på den front siden lørdag.

Christian Wamberg, der er overlæge på intensivafdeling på Bispebjerg Hospital, hæfter sig især ved den stigende tendens i indlæggelser i forbindelse med dagens coronasmittetal.

- Det, man skal lægge mærke til, er stigningen i antallet af indlagte. I løbet af den sidste måned er vi gået fra 100 indlagte til nu omkring 160 indlagte, siger han.

Han påpeger, at hvis stigningen forsætter, så "begynder sundhedsvæsenet også at kunne mærke belastningen".

Der er lavet 61.985 test det seneste døgn. Og med 948 positive test svarer det til, at positivprocenten er 1,5 procent. Det er et marginalt fald fra 1,6 procent lørdag.

Faldet i procent af positive test ser Christian Wamberg som et godt tegn.

Han oplyser, at man på Bispebjerg Hospital ikke har taget coronaskaleringsplanen i brug, da antallet af coronapatienter stadig er relativt lavt.

I de danske regioner er der lavet beredskabsplaner med forskellige trin, som man er klar til at tage i brug, hvis det bliver nødvendigt.

Siden lørdag er der registreret yderligere to dødsfald blandt coronapatienter. Dermed er der konstateret i alt 723 dødsfald blandt coronapatienter, siden virusset brød ud i Danmark.

Det er især de københavnske vestegnskommuner, som er hårdt ramt af coronavirus.

Borgmestrene i disse kommuner er derfor indkaldt til et møde mandag hos sundhedsminister Magnus Heunicke (S) for at finde løsninger på problemet. Allerede under et pressemøde lørdag kom ministeren ind på udfordringerne på den københavnske vestegn.

I forvejen er der i hele landet indført en række coronarestriktioner, som gælder frem til 2. januar. Det gælder blandt andet mere udbredt brug af mundbind.

