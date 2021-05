Yderligere 949 coronatilfælde og fire flere er indlagt

Smitten ser ud til at have stabiliseret sig på højt niveau, vurderer formand for Lungeforeningen.

Der er det seneste døgn registreret 949 nye coronatilfælde, oplyser Statens Serum Institut søndag.

Det er sket på baggrund af 143.304 PCR-prøver, hvor man bliver podet i halsen.

Det betyder, at andelen af smittede blandt de testede - den såkaldte positivprocent - er 0,66.

- Jeg tænker, at smitten er stabil. Men den falder ikke, som man godt kunne ønske.

- Både fordi vi får vaccineret flere, og fordi sommeren er kommet, der også skulle gøre, at smittetallene falder. Men det gør de altså ikke.

- Og derfor er der stadig brug for opmærksomhed på, hvad der sker omkring coronasmitten, siger formand for Lungeforeningen Torben Mogensen.

Antallet af indlagte stiger med fire personer til 148.

Af dem er 32 indlagt på intensivafdelinger, og 21 af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Sygehusvæsenet er på ingen måde belastet af det nuværende antal indlagte.

Forleden meddelte Region Sjælland, at man fra 1. juni dropper coronaberedskabet grundet et lavt antal indlagte coronapatienter.

Vaccinationsudrulningen har ifølge Torben Mogensen en stor del af æren for det.

Det seneste døgn har 29.601 påbegyndt vaccination, så det nu er 36 procent af befolkningen, har fået mindst ét vaccinestik.

Samtidig har 4989 fået andet stik. Dermed er 21,3 procent af den danske befolkning færdigvaccineret.

Situationen gør, at mange tager lidt for let på smitten, lyder vurderingen fra Torben Mogensen.

- Jeg mener, der er grund til at henstille til folk, at de følger restriktionerne og ikke tror, at den hellige grav er velforvaret.

- For det er den altså ikke endnu. Det så vi forleden, da der blev festet i Brøndby, siger Torben Mogensen med henvisning til guldfesten mandag, hvor der efterfølgende er konstateret 50 smittede.

- Der er stadig folk, der kommer på hospitalet hver dag. Og der er også unge, der bliver syge af corona og får senfølger, siger han.

Der er ikke meldt om nogen coronarelaterede dødsfald søndag. Samlet set er 2516 personer afgået ved døden, efter at de har haft påvist covid-19.

Der er det seneste døgn også registreret 249.981 lyntest, hvor man bliver podet i næsesvælget.

Men de smittede herfra indgår ikke i de daglige smittetal grundet usikkerhed om testresultatet.

Derfor opfordres personer, der har fået en positiv lyntest, til at tage en PCR-test.

Med søndagens smittetal følger også oplysningen om nedlukningen af det tredje sogn.

Det er Budolfi Sogn i Aalborg, der lukkes ned.

De to øvrige er Vor Frelser Sogn i Aalborg og Høsterkøb Sogn i Rudersdal Kommune.

/ritzau/