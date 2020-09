Yderligere 99 er smittet med corona - et nyt dødsfald

Næsten hver tredje af de nye smittede er unge, og det kan ifølge professor forklare lave tal for indlagte.

Yderligere 99 personer er registreret smittet med coronavirus det seneste døgn.

Det oplyser Statens Serum Institut tirsdag ifølge Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Antallet af indlagte falder med tre til i alt 20, og der er ét nyt coronarelateret dødsfald.

Det bringer det samlede antal døde med corona op på 625, siden virusset første gang blev påvist herhjemme i slutningen af februar.

Der er ikke nogen ændringer, når det gælder antallet af indlagte på landets intensivafdelinger.

Her er antallet uændret fire. De er alle lagt i respirator, som hjælper dem med at trække vejret.

Siden mandag er yderligere 17.284 personer blevet testet for coronavirus.

Dermed er det samlede antal testede personer nået op på 1.730.572.

Der er i den forløbne uge påvist lidt færre smittetilfælde end på samme tid sidste uge, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

Heraf fremgår også, at næsten hver tredje - 27 procent - af de nye smittede i perioden fra 24. til 31. august tilhører aldersgruppen 20 til 29 år.

Det er påfaldende, da denne aldersgruppe kun udgør 13 procent af befolkningen.

At de unge er overrepræsenteret blandt de nye smittede kan være en forklaring på, at antallet af indlagte er forholdsvist lavt.

Det mener professor og ledende overlæge Henrik Nielsen, Aalborg Universitetshospital.

- Det er en anden befolkningsgruppe, som coronavirus spreder sig iblandt, end i foråret, hvor det mere var ældre og personer med kroniske sygdomme.

- Vi ved, at børn og unge får et mildere forløb med coronavirus end de sårbare grupper.

Selv om de unge ofte ikke får et alvorligt forløb, kan de alligevel sprede smitten til de sårbare grupper.

At det tilsyneladende ikke sker, skyldes ifølge Henrik Nielsen, at de ældre og kronisk syge er gode til at skærme sig selv.

- Det afspejler, at de ældre og folk med sygdomme husker at gøre, hvad de kan for at beskytte sig - de holder afstand og bruger mundbind, siger Henrik Nielsen.

Overordnet set kalder han tallene for smittede og indlagte for "meget stabile".

- Jeg synes godt, vi kan tillade os at sige, at 20 indlagte i et helt land er meget få, siger Henrik Nielsen.

