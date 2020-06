Yderligere to coronasmittede danskere døde siden fredag

Statens Serum Institut har ikke udsendt nye tal om coronaramte danskere fra weekenden. 602 er nu døde.

Siden fredag er yderligere to coronasmittede danskere afgået ved døden.

Det oplyser Statens Serum Institut mandag, efter at tallene ikke er blevet opdateret i weekenden på grund af en serveropdatering.

Det bringer det samlede antal dødsfald op på 602, efter at den første dansker bekræftet smittet med coronavirus døde 14. marts.

Der er mandag 37 danskere indlagt med coronavirus. Det er det samme antal som i den seneste opdatering fredag.

Søren Riis Paludan, der er professor i virologi på Aarhus Universitet, hæfter sig ved, at der ikke er noget nyt under solen i dagens tal.

- Det bliver ved med at gå den rigtige vej. Vi har endnu ikke set de små udbrud - for eksempel i Hjørring - føre til noget betydeligt, siger han.

Han henviser til, at Hjørring den seneste tid er blevet omdrejningspunkt for en regional udvikling i smitten.

Coronavirusset har her spredt sig til tre skoler, to minkfarme, en hund, en minkavler samt et plejehjem.

Det har mandag fået kommunen til at annoncere, at der fra onsdag sendes 20 biler ud for at coronateste 3000 ældre.

Derudover er 11.000 mink på en minkfarm i området blevet aflivet, fordi besætningen var inficeret.

Syv danskere er mandag indlagt på intensiv, hvoraf fire er i respirator. Det er en lille stigning fra fredag, hvor det var henholdsvis seks og to.

Søren Riis Paludan fortæller, at det er svært at spå om, hvordan tallene vil udvikle sig herfra.

- Men jeg håber, at vi kan blive ved med at holde dem så lave, selv om der åbnes grænser og kommer små lokale udbrud.

- Der er ikke nogen grund til at tro, at det ikke kan lade sig gøre, siger han.

Der er siden fredag registreret 136 smittede personer, mens 65 danskere har overstået infektionen.

I den periode er 34.647 personer blevet testet, nogle flere gange, så der i alt er foretaget 47.549 test.

/ritzau/