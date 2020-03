Yderligere fem coronasmittede danskere er døde

Antallet af døde og indlagte med coronavirus stiger. Mandag er 533 personer indlagt - 137 af dem på intensiv.

Antallet af coronasmittede danskere, der ender med at dø, fortsætter med at stige.

Mandag er indtil videre 77 personer døde, mens de var smittet med virusset. Det er fem flere end et døgn tidligere, viser tal fra Statens Serum Institut.

Antallet af coronasmittede, som er indlagt på landets sygehuse, fortsætter også med at stige.

Mandag er 533 personer indlagt, og det er 34 flere end et døgn tidligere.

Af de 533 er der 137 af dem, der er på intensivafdeling. Det er en stigning på seks personer i forhold til søndag.

Og af de 137 er der mandag 119, som har det så skidt, at de er nødt til at få hjælp af en respirator. Det er seks flere i løbet af et døgn.

Herhjemme er foreløbigt 2555 personer blevet testet positive for coronavirusset. Der forventes dog at være en del flere, som er smittet, da ikke alle personer med symptomer bliver testet.

Både de danske myndigheder og regeringen ønsker at foretage flere test.

Målet er ifølge Sundhedsstyrelsen at teste 5000 personer om dagen. Det vil svare til niveauet i Norge, som har et indbyggertal tæt på det danske.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at op mod 580.000 danskere - cirka ti procent af befolkningen - vil blive smittet med coronavirus i første bølge af sygdommen i løbet af foråret.

Ud af de smittede vil op mod 11.200 danskere blive så syge af coronavirusset, at de har brug for at blive indlagt, og 2800 skal have intensiv behandling, lyder vurderingen.

Ifølge Johns Hopkins University, der følger den globale spredning af smitte med coronavirus tæt, er der indtil videre blevet bekræftet 732.153 coronasmittede i verden.

Foreløbigt er 34.686 personer på verdensplan døde, mens de var smittet med virusset.

En del er blevet raske igen efter at have været smittet med virusset. Ifølge Johns Hopkins University er der indtil videre tale om 154.673 personer.

I Danmark er der endnu ikke officielle tal for antallet af raskmeldte. Men Statens Serum Institut forventer inden længe at have nogle tal parat.

