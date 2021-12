Yderligere to tilfælde af Omikron er fundet i Danmark

Der er fundet yderligere to tilfælde af den nye coronavariant Omikron i Danmark.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Der er nu i alt fundet seks tilfælde af Omikron i Danmark.

Fem af de seks tilfælde har forbindelse til rejseaktivitet i Sydafrika. Et tilfælde har forbindelse til rejseaktivitet i Qatar.

Derudover er tre mistænkte tilfælde blevet afkræftet. Der er stadig 11 mistænkte tilfælde, der afventer helgenomsekventering.

De første tilfælde af Omikron i Danmark blev bekræftet søndag.

Onsdag er der blevet indført krav om coronatest for passagerer, der ankommer fra Doha og Dubai. Det sker for at begrænse og forsinke udbredelsen af Omikron.

De skærpede restriktioner er besluttet på baggrund af anbefalinger fra SSI og Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra Epidemikommissionen.

Nægter man at få foretaget en test, vil det kunne straffes med bøde.

Derudover er der blevet indført rejserestriktioner for flere lande i det sydlige Afrika, hvor den nye variant først blev fundet.

Sundhedsstyrelsen har skærpet retningslinjerne for smitteopsporing, når det kommer til smitte med Omikron.

Det anbefales, at både nære kontakter og nære kontakters nære kontakter går i selvisolation og bliver PCR-testet på dag 1, 4 og 6 efter kontakt til den smittede.

Statsministeriet holder onsdag klokken 18 pressemøde om coronasituationen i Danmark.

Her vil man blandt andet fortælle om den nye variant.

Omikron frygtes at være mere smitsom end den dominerende Delta-variant. Den er muligvis også mindre følsom over for antistoffer fra vacciner. Der mangler dog officielle data til at be- eller afkræfte disse formodninger.

Omikron blev første gang indrapporteret til Verdenssundhedsorganisationen (WHO) af Sydafrika for en uge siden - den 24. november.

