Yderst sjælden sort stork set i Vestjylland

En yderst sjælden stork er blevet set i Bækmarksbro i Vestjylland.

Det skriver TV Midtvest.

Den er ikke som storke i Danmark er flest. Den er nemlig sort.

Den sorte stork er ikke et dyr, man ofte ser i Danmark. Faktisk har der ikke været et sort storkepar her i landet siden 1952, fortæller Jesper Leegaard, der er bestyrelsesmedlem i organisationen Storkene.dk, til TV Midtvest.

Han formoder, at den kommer fra Tyskland, hvor der ifølge ham bor omkring ni storkepar.

Den sjældne stork er blevet set side om side med en hvid stork, som vi kender den. Men selv om det for de fleste kun er farven, der skiller sig ud hos de to, siger Leegaard, at det er som at sammenligne en hest og et æsel.

Og han regner ikke med, at den sorte stork er kommet for at blive. Han kalder det "fuldstændig crazy", hvis storken slog sig ned i Danmark.

- Det har været en fugl, man har holdt sig fra, og det er også en meget sky art, som lever i uforstyrret skov. Det skal helst være sumpskove, hvor de finder føde i bække og skovsøer, siger Jesper Leegaard.

/ritzau/