Yoga og keramik hitter på aftenskolerne: Danskerne vil dyrke og styrke krop og sjæl – sammen

Landets aftenskoler er klar til en ny sæson, og tilmeldingerne viser, at pandemien har sat sig spor i danskernes interesser. Fritid og hobby har stor betydning for menneskers identitetsdannelse i dag, siger forsker

Torsdag morgen. Det er et ugentligt fikspunkt i 53-årige Bettina Bøhl Petersens tilværelse og har været det i syv år. Det er nemlig her, hun møder op til yoga på den lokale aftenskole i Grenaa på Djursland. Hele kroppen bliver aktiveret, hendes gamle rygskade bliver plejet, og sindet bliver ladet op. Eller det vil sige, fikspunktet har hun måttet undvære i lange perioder i det seneste halvandet år, fordi pandemien har sat en stopper for langt de fleste aftenskoleaktiviteter. Men nu! Nu åbner yogaholdet snart igen.