YouTube er regeringens nødvendige talerør til de unge

Mette Frederiksen optræder side om side med en berømt influencer i en YouTube-video, der skal informere de unge om faren ved coronavirus. Det er en fornuftig strategi og udtryk for, at der er sket et nødvendigt paradigmeskifte, mener forsker

"Jeg plejer at stå her sammen med en række personligheder fra de danske myndigheder. Det er noget anderledes i dag".

Således indleder statsminister Mette Frederiksen (S) et af ugens mange corona-pressemøder. Hvis du ikke har fået set netop dette pressemøde endnu, så er det ganske forståeligt. Det er nemlig kun blevet udgivet på online video-platformen YouTube, og det skyldes, at pressemødet er lavet i et forsøg på at kommunikere de seriøse budskaber om coronasmitten til en yngre målgruppe.

Bag Mette Frederiksen står den populære YouTuber Alexander Husum, som er en af de mest indflydelsesrige "influencere" i Danmark.

"I må gerne være sammen med jeres venner, bare I ikke er syv, der ligger sammen under samme dyne og ser Netflix," får han sagt til sidst i videoen.

Videoen med Mette Frederiksen og Alexander Husum, der blev lagt op i fredags, er i skrivende stund blevet set mere end en halv million gange.

Ifølge Michael Bang Pedersen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og forsker i psykologisk politik, er det en rigtig fornuftig strategi fra regeringens side at udnytte influencernes popularitet til at kommunikere med det yngre segment.

"De unge ser enormt meget efter normer. Nogle af dem, der er med til at sætte disse normer, er lige netop influencere på de sociale medier. Derfor er det at gribe til influencerne helt afgørende for at få fat i de unge" siger han.

I sidste uge udtalte Michael Bang Pedersen til Ekstra Bladet, at regeringen burde benytte netop influencere til at udbrede viden om coronavirussen blandt unge. Senere samme dag gik hans ønske i opfyldelse. Han forklarer, at der er en helt særlig grund til, at netop kommunikationen til det yngre publikum har stor betydning i en situation som denne.

"For de unge er den personlige risiko ved at blive smittet ret lav. Omvendt er omkostningerne ved at være påpasselig og undgå fysisk kontakt større for de unge, end de er for hvilken som helst anden samfundsgruppe. For hvis der er noget, en flok gymnasieelever gerne vil, så er det at være sammen med venner og kysse og kramme."

Derfor kan det ifølge Michael Bang Pedersen være en udfordring, at få de unge til at respektere den trussel, som corona-epidemien udgør.

Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet, er enig i, at det er afgørende, at de unge forstår situationens alvor.

"Teenagegruppen kan sagtens være smittebærere, men folk i den alder har mange sociale kontakter og har måske svært ved at forstå, hvor alvorlig en situation, vi er i. I den alder tror man jo, at man er udødelig, så hvorfor skulle man spekulere på sådan noget? Derfor er det vigtigt, at vi får kommunikeret til den gruppe også, for en kæde er jo ikke stærkere end dens svageste led."

Ifølge Michael Bang Pedersen fra Aarhus Universitet stilles der nogle helt nye krav til befolkningen i en situation som denne. Det er nemlig altafgørende, at befolkningen lytter og tager regeringens råd om at undgå tæt kontakt til sig. Regeringen står med andre ord over for en ny form for udfordring.

"Det, der adskiller en epidemi fra alle andre typer kriser, som vi har stået over for i de seneste årtier, er, at man kun kan løse den ved, at folk ændrer adfærd. Normalt har regeringen kunne sige, at så længe befolkningen forholder sig i ro, så klarer de resten. Men det kan man ikke her. Det handler om, hvordan man ændrer folks opfattelser og deres adfærd, og det er et paradigmeskifte, men et nødvendigt et af slagen" siger han.