Youtube-stjerner er gode for dansk økonomi

Det er ikke kun for sjov, når danske unge laver videoer til mediet Youtube. Ifølge en ny rapport bidrager de såkaldte youtubere med et trecifret millionbeløb til dansk økonomi

Skulle det nu også være et arbejde? Sådan har mange nok tænkt om det stadigt voksende antal danskere, som bruger flere timer om dagen på at producere videoer til det sociale medie Youtube. På mediet kan andre følge med, mens de deler tips, laver sjov eller reflekterer over op- og nedture på deres Youtube-kanaler.

Og selvom den form for beskæftigelse ganske rigtigt ikke minder om det, mange forbinder med et arbejde, så er de såkaldte youtubere ikke nogen dårlig forretning for dansk økonomi.

Det viser en ny rapport, som rådgivningsfirmaet Oxford Economics har lavet for Youtube, og som undersøger mediets bidrag til bnp og beskæftigelse i forskellige lande. Dette er sket ved hjælp af forskellige data, en undersøgelse blandt 2000 Youtube-brugere i Danmark og af 780 youtubere og 500 virksomheder i Nordeuropa.



Youtube vurderes at have fire millioner danske brugere hver måned, og ifølge rapporten er der over 350 kanaler i Danmark, som har flere end 100.000 følgere og indhold, der bliver set af både danskere og brugere fra andre lande.