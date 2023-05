Zelenskyj deltager ved nordisk topmøde i Finland

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er onsdag med ved nordisk topmøde i Finland, hvor også den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), deltager. Det oplyser Finlands præsidentkontor.

Mødet i Helsinki handler om sikkerhed og støtte til Ukraine. Finlands præsident, Sauli Niinistö, er vært.

Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, og Islands statsminister, Katrín Jakobsdóttir, er også med.

Zelenskyj mødes først alene med Finlands præsident. De øvrige nordiske statsledere mødes med Zelenskyj senere på dagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Ukrainernes kamp for frihed er også vores kamp, siger Mette Frederiksen i en pressemeddelelse fra Statsministeriet.

- Der er stadig akut behov for militær støtte, for at sikre at ukrainerne står så stærkt som muligt i kampen mod Rusland. Og vi skal hjælpe med at genopbygge Ukraine og holde liv i håbet om en normal hverdag og retfærdig fremtid på den anden side af krigen, siger Mette Frederiksen.

Rusland invaderede naboen Ukraine 24. februar sidste år. Siden da har Danmark og et hav af andre lande støttet Ukraine i landets krig mod Rusland.

Senest meddelte fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) tirsdag, at Danmark sender endnu en donation af sted til Ukraine.

Der er tale om den hidtil største donationspakke fra Danmark til Ukraine. Pakken på i alt 1,7 milliarder kroner består af køretøjer, materiel, luftforsvar og ammunition, meddelte duoen efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget.

- Mit budskab til præsident Zelenskyj er klart. Danmark støtter Ukraines frihedskamp, så længe det skal være. Vi viger ikke fra vores løfte om at bistå Ukraine, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/