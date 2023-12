Zelenskyj forventer svært EU-topmøde: Vi har ingen plan B

Ukraine har arbejdet målrettet for at opnå grønt lys fra EU-landene til optagelsesforhandlinger på et topmøde torsdag og fredag.

Alligevel venter et vanskeligt topmøde, konstaterer den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, på et pressemøde i Oslo, hvor han onsdag mødes med nordiske statsministre, heriblandt Mette Frederiksen (S).

- Ungarn blokerer det. Det er et faktum. Vi har været meget konstruktive. Vi har gjort alt, hvad vi kunne. Fulgt alle anbefalinger fra EU-Kommissionen, alle anbefalinger fra vores partnere, siger Zelenskyj på pressemødet.

EU-toppen anbefaler et ja til optagelsesforhandlinger med EU. Kun Ungarn står i vejen.

Ungarn truer med veto, og landets premierminister, Viktor Orbán, har til et lokalt ungarsk medie sagt, at Ungarn i stedet vil støtte et strategisk partnerskab med Ukraine.

Det er ikke noget, Zelenskyj er interesseret i.

- Hvis ikke det ender med et positivt resultat, er det ikke spørgsmål om en plan B. Vi har kun en plan A. Det er det ukrainske folks ønske at være med i EU.

- Hvis ikke det lykkes at opnå et positivt resultat, så viser det, at Putin har nedlagt veto, siger Zelenskyj, som henviser konkret til Ruslands forsøg på påvirkning af EU-lande.

EU-landenes stats- og regeringschefer holder torsdag og fredag topmøde med Ukraine øverst på dagsordenen.

Mette Frederiksen havde tirsdag en samtale med Orban, skriver Statsministeriet på X:

- Jeg havde en god samtale med Ungarns premierminister, Viktor Orbán, i går. Understregede behovet for at stå samlet i disse udfordrende tider. Ukraine hører til i den europæiske familie.

Det er ikke kun optagelsesforhandlinger, som Ungarn blokerer.

Orban har sagt, at han også vil blokere EU-Kommissionens ønske om at give 50 milliarder euro over fire år til Ukraine.

