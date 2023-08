Zelenskyj holder i dag tale for danskerne

Godmorgen. Dagens Morgensamling byder på historier om blandt andet ukrainsk statsbesøg i Danmark, flere skoler for højtbegavede og kirkeafbrændinger i Pakistan.

Zelenskyj taler til danskerne

I dag klokken 12.15 vil den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, holde en tale til den danske befolkning. Det vil foregå på hovedtrappen foran Folketinget. Talen sker som led i Zelenskyjs statsbesøg til Danmark. Besøget begyndte i går, og som det første på dagsordenen løftede statsminister Mette Frederiksen (S) sløret for, at Danmark vil donere hele 19 F-16-kampfly til Ukraine. Hvad kampflyene kommer til at have af betydning for krigens gang, kan du blive klogere på i denne analyse.

Statsminister Mette Frederiksen tog søndag imod Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Er man i nærheden af Rigsdagsgården i København, hvor Zelenskyj i dag holder sin tale, kan man kigge forbi fra klokken 10.00, hvor der bliver åbnet for offentligheden. Talen vil også blive vist på en storskærm på Slotspladsen i København.

Danmark sendte våben til Saudi-Arabien

Forrige år godkendte de danske myndigheder eksport af våben til Saudi-Arabien. Det skete på trods af, at der siden 2018 havde været indført eksportstop til landet. Det afslører Dagbladet Information baseret på en aktindsigt fra Rigspolitiet. Ifølge Rigspolitiet skete hændelsen på grund af "en menneskelig fejl". Myndigheden er lige nu ved at undersøge, hvilke yderligere sagsskridt, der nu skal ske. Eksportstoppet, som blev ophævet i marts, skete som reaktion på drabet på journalisten Jamal Khashoggi og Saudi-Arabiens involvering i krigen i Yemen.

Flere skoler for de mest intelligente

I Kristeligt Dagblad kan du i dag læse om en stigning i antallet af privatskoler, som er speciallavet til særligt intelligente børn, for eksempel ved at have et krav om, at børn skal have en IQ på mindst 130 for at få lov til at gå på skolen. Eksperter mener, at det kan have negative konsekvenser for folkeskolens diversitet, og også folketingspartierne er splittede i deres reaktioner på udviklingen.

Optøjer på grund af afrevne Koransider

Weekenden har budt på voldsomme optøjer i byen Lahore i Pakistan, hvor 128 vrede muslimer ifølge det pakistanske politi blandt andet vandaliserede og satte ild til kirker. Optøjerne er en reaktion på, at to sider af Koranen tidligere er blevet fundet løsrevet på gaden i byen og med blasfemiske ord skrevet på dem. På en af siderne var der også vedhæftet en seddel med navne og adresser på to mænd, som politiet nu har anholdt og sigtet for blasfemi, som er en forbrydelse i Pakistan.

At de to blasfemi-sigtede mænd selv skulle have skrevet deres navne og adresser på koransiderne er en mystisk omstændighed, som pakistansk politi nu undersøger, lyder det. Optøjerne er ifølge Reuters nu stoppet.

Politiet efterforsker en af de kirker, der blev brændt ned i optøjerne. Foto: K.m. Chaudary/AP/Ritzau Scanpix

Højhus af træ nærmer sig sin færdiggørelse

Huse af træ er ved at udvikle sig fra svenske træhytter og små sommerhuse til nogle betydeligt større bygninger. Denne trend kan blandt andet ses i det aarhusianske byggeprojekt med det meget passende navn “Træ”, hvor man nu har nået til 13. etage ud af de planlagte 20, i hvad der snart bliver Danmarks største bygning af træ.

Projektet er del af en større global trend, hvor blandt andet beton udskiftes med træ af designmæssige årsager, men også i et forsøg på at sænke klimaaftrykket af byggebranchen. Byggeriet forventes at stå færdigt i andet halvår af 2024.