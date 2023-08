Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, lander i Danmark om kort tid.

Det oplyser Statsministeriet.

På Skrydstrup Flyvestation venter statsminister Mette Frederiksen (S), udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Her skal der afholdes et pressemøde om, at Danmark og Holland har forpligtet sig til at levere F-16-kampfly til Ukraine.

Det meldte Forsvarsministeriet og den hollandske regering ud for kort tid siden.

- Det gør mig stolt, at Danmark sammen med Nederlandene (Holland. red) vil donere F-16-kampfly til Ukraines frihedskamp mod Rusland og deres meningsløse aggression, siger forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i en pressemeddelelse.

- Danmarks støtte til Ukraine er urokkelig, og med donationen af F-16-fly går Danmark nu forrest.

Volodymyr Zelenskyj ankommer fra Eindhoven i Holland, hvor han har holdt pressemøde med den hollandske premierminister, Mark Rutte.

Han siger ifølge Reuters, at han ikke kan specificere, hvor mange fly der leveres til Ukraine, men at Holland har 42 på lager.

Der er dog forskellige meldinger om dette punkt.

Volodymyr Zelenskyj giver på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter, udtryk for, at Ukraine modtager 42 kampfly.

- I dag har vi taget endnu et skridt for at styrke Ukraines luftskjold. F-16's. Disse fly vil blive brugt til at holde russiske terrorister væk fra ukrainske byer og landsbyer, skriver han og fortsætter.

- Premierminister Mark Rutte og jeg har indgået en aftale om antallet af F-16's, der overføres til Ukraine, når vores piloter og mekanikere har gennemført deres træning. 42 fly. Og det er kun begyndelsen.

Det er stadig uvist, hvor mange fly Danmark vil donere.

Danmark vil arbejde for, at andre lande også donerer F-16-fly til Ukraine, skriver ministeriet.

Inden flyene kan udleveres, skal de ukrainske piloter uddannes, hvilket blandt andet sker i Danmark.

