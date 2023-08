Zelenskyj på besøg i Danmark: Se billederne

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, er landede på Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland denne eftermiddag. Han ankom med præsidentfrue Olena Selenska ved sin side.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Her blev han taget imod af først kronprinsesse Mary, så regeringstoppen bestående af Mette Frederiksen (S), Lars Løkke Rasmussen (Mod) og Jakob Ellemann-Jensen (V) samt økonomiminister Troels Lund Poulsen (V), som har været fungerende forsvarsminister under Ellemann-Jensens sygemelding.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Også den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, var med i flyet, som landede i eftermiddags.

Den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), tog imod præsidenten med et bredt smil og et kram.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

I hangaren på flyvestationen blev de to statsledere inviteret op i et F-16-fly.

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskiy, hans kone Olena Selenska modtages af kronprinsesse Mary, statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen på Skrydstrup Airbase i Vojens, søndag den 20. august 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Den danske kronprinsesse og den ukrainske præsidentfrue er ankommet til Haderslev Domkirke, hvor der senere skal holdes en gudstjeneste.

Ukraines præsidentfrue Olena Selenska og Kronprinsesse Mary deltager i dansk-ukrainsk aftengudstjeneste og taler med herboende ukrainere i Haderslev Domkirke søndag den 20 august 2023. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Præsident Zelenskyj bliver i Danmark til i morgen, hvor han vil besøge Christiansborg. Det skriver Folketinget på det sociale medie X, som tidligere hed Twitter.

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskiy, statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen med flere holder møde på Skrydstrup Airbase i Vojens, søndag den 20. august 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Den danske regering og Zelenskyj forventes at udtale sig på et pressemøde på Flyvestation Skrydstrup om kort tid.

Efter besøget i Folketinget i morgen skal den ukrainske præsident i audiens hos dronning Margrethe. Det skriver Ritzau.

Den ukrainske præsident holder nu pressemøde med Mette Frederiksen (S), som omtaler Zelenskyj som en "en af de største helte i vores tid".

Indtil nu har det været uvist, hvor mange F-16-fly Danmark vil donere til Ukraine. Mette Frederiksen fortæller, at der er tale om 19 fly.

Den ukrainske præsident fortæller på engelsk, at han er taknemmelig for den danske donation. På ukrainsk fortæller han, understreger han vigtigheden af at opretholde samarbejdet mellem landene.

Zelenskyj rundede sin tale af med de ukrainske slagord: "Slava Ukraini" (længe leve Ukraine).

