Zelenskyj skal søndag forhandle med lande om militære leverancer

Søndag vil Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj forhandle med lande, der støtter Ukraine i at levere det udstyr, der er nødvendigt for at vinde krigen mod Rusland.

Det siger han på et pressemøde i Sverige. Her har den ukrainske præsident indgået en ny samarbejdsaftale med den svenske statsminister Ulf Kristersson, og i den forbindelse appellerede Volodymyr Zelenskyj om at få det svenske kampfly Gripen.

Præsidenten fortalte videre, at han står foran flere møder om militære donationer med andre lande.

- I morgen kommer jeg til at have forhandlinger med andre lande, der støtter os i at levere det udstyr, der kræves for at vinde denne krig, siger den ukrainske præsident ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Søndag vil statsminister Mette Frederiksen (S), vicestatsminister- og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen samt udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) mødes på Flyvestation Skrydstrup.

Det har Statsministeriet fredag oplyst i en pressemeddelelse.

Der vil være presseelementer i forbindelse med besøget, skriver ministeriet.

Danmark står foran at skulle uddanne ukrainske piloter til kampfly.

Amerikanerne har i denne uge meddelt, at de har godkendt muligheden for tredjeparts overførsler af F-16-fly til Ukraine.

/ritzau/