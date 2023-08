Zelenskyj takker Danmark for våben og fly: Rusland er bange

I Landstingssalen på Christiansborg takker den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, Danmark for lederskab, våben og fly under krigen.

- Rusland er bange.

- Vi er her for at sige tak. Vi er her for at sige tak for, at I hjælper os i vores kamp for frihed, siger han.

Zelenskyj nævner både artilleri og de 19 F-16-fly, der skal til Ukraine som værende vigtige donationer under krigen. Også Holland donerer kampfly.

- Jeg takker Danmark for at hjælpe Ukraine til at blive uovervindelige, siger han.

Den ukrainske præsident nævner desuden, at Danmark har påtaget sig en ledende rolle i genopbygningen af landet.

- Der kommer en tid, hvor der bliver fred, og hvor vi kan gå tilbage til normalen. Jeg er taknemmelig for, at I allerede hjælper Ukraine med genopbygningen, siger han.

Rusland, som invaderede Ukraine 24. februar sidste år, har ikke i sinde at stoppe ved Ukraine. Derfor, påpeger Zelenskyj, er Ukraines frihedskamp en frihedskamp for hele verden.

- De siger åbent, at Ukraine ikke er nok. Senere, efter vores land, vil de bringe lidelserne yderligere ind i Europa og i verden. Jeg er sikker på, I har hørt det, siger han.

- Demokratierne i verden kan alle blive mål.

Det var Folketingets formand, Søren Gade (V), der bød velkommen til den ukrainske præsident i Landstingssalen.

Her kaldte han Zelenskyj for "en ledestjerne" for det ukrainske folk - og for alle folk rundt omkring i verden.

- Ukraine tilhører den europæiske familie. Ukraines kamp er også Danmarks kamp.

Statsminister Mette Frederiksen (S) lægger vægt på sit venskab med Volodymyr Zelenskyj.

- Vi har en speciel gæst. En ekstraordinært modig mand. En ægte helt. Ansigtet på Ukraines kamp for frihed. En mand, jeg er glad for at kalde min ven.

Zelenskyj omtaler hende da også under sit besøg ved fornavn.

Den ukrainske præsident har et stramt program i Danmark mandag. Han skal mødes med partiledere og gruppeformænd og formændene for flere udvalg i Folketinget, ligesom han skal til frokost hos dronning Margrethe.

Han holder også en tale direkte adresseret til danskerne ved middagstid.

/ritzau/