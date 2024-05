Zelenskyjs stabschef søger svar om danske F-16-fly i København

Den ukrainske præsidents stabschef, Andrij Jermak, håber tirsdag under et besøg i København, at blive klogere på, hvornår de første danske F-16-kampfly ankommer til Ukraine.

Det siger Andrij Jermak til Ritzau på et pressemøde under et demokratitopmøde arrangeret af Anders Fogh Rasmussens Alliance of Democracies.

- Jeg håber, at jeg i løbet af de næste par timer, jeg har planer om at være i København, formentlig kan få den oplysning.

- Men vi har så stærk en venskabelig relation med Danmark, og alt, hvad Danmark har lovet at gøre - det er altid sket. Jeg er sikker på det, siger han under pressemødet.

Det er ikke offentliggjort, hvem Andrij Jermak skal mødes med senere tirsdag.

Den danske melding har løbende været, at de første F-16-kampfly vil blive overført til Ukraine denne sommer.

I alt har Danmark forpligtet sig til at donere 19 kampfly til Ukraine.

Ukrainske soldater trænes lige nu på Flyvestation Skrydstrup i at betjene F-16-flyene. Den træning begyndte i august sidste år.

Præsident Volodymyr Zelenskyjs stabschef er i Danmark for at præsentere en række anbefalinger fra en international arbejdsgruppe til, hvordan Ukraine bliver medlem af forsvarsalliancen Nato.

I spidsen for arbejdsgruppen er tidligere Nato-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen og Andrij Jermak.

Den ultimative hjælp går ifølge arbejdsgruppen gennem at sikre Ukraine medlemskab af Nato. Derfor skal landet helt konkret i juli inviteres til optagelsesforhandlinger i forbindelse med et topmøde i Washington.

/ritzau/