Zoo-direktør advarer mod ulvehetz: Reservater er panikløsning

I andre europæiske lande kan mennesker sagtens leve med frie ulve, påpeger zoo-direktør Bengt Holst

Det er en panikløsning uden et gran af fornuft, når politikerne foreslår at hegne ulve ind i reservater for at skærme dem mod danskerne.

Det siger formand for Det Dyreetiske Råd og videnskabelig direktør i København Zoo, Bengt Holst.

- Der er desværre skabt en hetz mod ulven, som ikke er særlig fremmende for måden at behandle ulven på.

- Jeg synes, man kommer til at handle i panik, og det synes jeg, at det her forslag er et udtryk for. Politikere bør slå koldt vand i blodet og snarere gå ind med en meget stor informationskampagne, siger han.

Politikerne fra de tre største partier, S, V og DF, ser fredag positivt på at oprette ulvereservater, hvor ulvene i Danmark hegnes inde.

Den idé er opstået i kølvandet på en ophedet ulvedebat, der kulminerede mandag, da en 66-årig mand blev anholdt og sigtet for at skyde en ulv fra sin bil på en mark øst for Ulfborg i Vestjylland.

En udvikling som Bengt Holst kalder mangel på almindelig "sund fornuft".

- Vi har jo en lovgivning, som siger, at ulven er beskyttet. Den har vi skrevet under på, og så skal vi selvfølgelig også følge den.

- Når du tager til andre dele af Europa, der har ulven levet sammen med mennesker uden problemer i mange, mange år, siger han.

Han forstår frustrationen, når eksempelvis fåreavlere mister får til de frie ulve. Men ifølge Bengt Holst, må man passe bedre på sine husdyr og acceptere "at det engang imellem kan gå galt".

Ligesom at mennesker i andre dele af verden har forpligtet sig til at bevare eksempelvis vilde tigre, der kan være til fare for både dyr og mennesker.

Zoo-direktøren mener heller ikke, at man kan sidestille en indhegning af ulve med dyrene i de dyreparker og zoologiske haver, vi i forvejen har i landet.

- Ulven er del af den danske natur - den kan sagtens holdes i en indhegning, det er ikke noget problem- men jeg synes, det er forkert at holde den indhegnet.

For den er selv kommet hertil, og den er nu engang en del af den danske fauna. Mens dyrene i en zoologisk have, det er nogen, vi har bragt hertil, for at kunne fortælle en historie om dyrene og for at kunne fascinere folk, siger han.

