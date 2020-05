Zoo efterlever åbningsforbud - dyr vil ikke blive slagtet

Zoologisk Have i København har ikke tænkt sig at trodse nye regler, der forbyder dem at åbne inden 8. juni.

Zoologisk Have i København retter sig helt og holdent efter regeringens forbud mod at åbne før den 8. juni på grund af coronakrisen.

Det slår direktør Jørgen Nielsen fast.

Han siger samtidig, at han regner med, at man går fra en kompensationsgrad på 80 procent til 100 procent fra staten.

For den ekstra måned, haven må holde lukket, betyder en forværring af den økonomiske krise.

- Vi åbner den 8. juni, som tingene står nu.

- Vi er selvfølgelig på en frygtelig kurs i forhold til vores samlede underskud. Det er klart, at når vi nu er påbudt lukket, ændrer det sig jo - går jeg ud fra - fra en dækning på 80 procent til 100 procent, siger Jørgen Nielsen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) skrev lørdag aften i en mail, at der fra mandag bliver indført et decideret forbud mod at åbne for aktiviteter, der ikke er omfattet af genåbningens fase 2.

Tidligere har der været tale om en henstilling om ikke at åbne.

Overtræder man forbuddet, vil man blive straffet. Politiet vil håndhæve det om nødvendigt. Det vides dog ikke, hvad strafferammen er.

Zoologiske haver er en del af genåbningens fase 3, der starter 8. juni. Her må dyrehaverne igen slå dørene op for gæster.

Under coronakrisen har de zoologiske haver dog regnet med, at man kunne åbne i fase 2.

Tidligere har Zoologisk Have i København sagt, at alle muligheder var i spil for at klare sig bedst muligt igennem coronakrisen, fordi man taber 650.000 kroner i drift om dagen.

Samtidig siger Jørgen Nielsen at der, som tingene er nu, ikke bliver tale om at reducere dyrebestanden ved at slå dyr ihjel.

- Vi kigger på alle tænkelige scenarier, og det allersidste er, at vi skal kigge ind i at reducere dyrebestanden.

- Men det er ikke lig med, at vi skal slagte dyr eller slå dyr ihjel. Det er ikke den dramatiske tilgang, siger Jørgen Nielsen.

