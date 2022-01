Zoologisk Have gør klar til igen at få besøg

I Zoologisk Have i København er man glad for udsigten til at kunne åbne igen fra på søndag.

Det fortæller presse- og kommunikationschef Jacob Munkholm Hoeck til Ritzau.

- Vi havde gerne set, at der slet ikke var nogle restriktioner. Men sådan som situationen er lige nu er det klart, hvis bare man kan få lov at åbne - selv med de restriktioner der er - så er vi rigtig, rigtig glade, siger han.

Han fortæller, at det sidste år kostede Zoologisk Have København "en del på bundlinjen", at der var "benspænd" som mundbind og coronapas. Men han gætter på, at det bliver lidt anderledes i år, fordi flere har vænnet sig til det som en fast del af deres hverdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg tror måske med lidt held, at det ikke kommer til at få lige så stor betydning som sidste år, siger Jacob Munkholm Hoeck.

Han fortæller, at man vil kalde meget af personalet og få gjort haven klar til gæster.

Zoologisk Have København har under nedlukningen haft et nødberedskab, der har taget sig af dyrene. Derfor bliver den største forandring for dem, at de nu får lidt flere gæster.

/ritzau/