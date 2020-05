Det bliver ikke muligt for alle zoologiske haver at lukke dørene op i fase to af genåbningen.

Regeringen og Folketingets partier er enige om at åbne for zoologiske anlæg, hvor gæsterne kan transportere sig rundt i bil.

Det oplyser Statsministeriet.

Dermed bliver det ikke muligt for alle zoologiske haver at åbne i genåbningens fase 2.

I forbindelse med genåbningen skal de nærmere retningslinjer aftales i et sektorpartnerskab, lyder det.

/ritzau/