Zoologiske haver genåbner med pil opad

Besøgstallet på første genåbningsdag for de zoologiske haver var over forventet på en grå januardag.

Det kom som en ærgerlig streg i regningen for de zoologiske haver, da Folketinget kort før jul besluttede at lukke en række kulturelle aktiviteter ned for at bremse coronasmitten.

Derfor var det med en vis spænding, at man søndag igen kunne lukke dørene op for publikum, efter at restriktionerne igen er fortid.

Og både i Aalborg, Odense og København dukkede der flere op end forventet.

- Vi har haft 800 gæster, og det er meget godt, når man tænker på, hvor dårligt vejret har været, siger Henrik Vesterskov Johansen, der er administrerende direktør i Aalborg Zoo.

Her havde man ligesom i Odense og København pyntet op til jul, da nedlukningen blev meldt ud. Men julepynten måtte altså pakkes ned igen, efter dårligt at have været i brug.

- Vi plejer at have nogle gode dage op under jul, og derfor har vi da lidt et indtægtstab. Men med et pænt fremmøde som det, vi har haft i dag, kan vi da håbe, at den positive trend fortsætter, siger Bjarne Klausen, der er administrerende direktør i Odense Zoo.

I Københavns Zoo har man ligesom de øvrige steder haft travlt i dagene op til genåbningen med at feje blade, gøre rent og stille spritbeholdere op.

- Men vi har jo efterhånden prøvet det nogle gange, så det har egentlig ikke været så slemt.

- Vi var spændte på, hvordan gæsterne ville tage imod kravet om mundbind indendørs, men det virker ikke til at have den store indflydelse.

- Måske er folk ved at have vænnet sig til at have et mundbind med alle vegne og tænker ikke så meget over det længere, siger Jacob Munkholm Hoeck, der er presse- og kommunikationschef.

Også i biograferne glæder de sig over, at publikum ikke har glemt fornemmelsen af bløde sæder og popcorn mellem tænderne.

Her melder Lars Werge, der er direktør for Danske Biografer, om en genåbningssøndag, der er "langt bedre end gennemsnittet".

- Det lover godt for en branche, der virkelig har måttet tage nogle stød på det seneste.

- Det er mit håb, at dagens gode billetsalg kan give os noget optimisme tilbage – og det er også mit håb, at biograferne nu har været gennem den sidste tvangslukning nogensinde, siger direktøren i en pressemeddelelse.

/ritzau/