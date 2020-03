Zoologiske haver lukker for besøgende under coronaudbrud

På grund af forbud mod forsamlinger på mere end ti personer lukker Zoo i København, Odense og Aalborg.

De næste to uger vil det ikke være muligt at tage i zoo og se eksotiske dyr.

København Zoo, Aalborg Zoo og Odense Zoo lukker frem til slutningen af marts. Det oplyser de på deres hjemmesider.

Beslutningen kommer, efter at regeringen tirsdag besluttede at indføre et forsamlingsforbud for mere end ti personer - både indendørs og udendørs. Det skal være med til at begrænse spredningen af coronavirusset.

- Regeringens skærpelse af reglerne, der forbyder alle forsamlinger på mere end ti personer – indendørs eller udendørs – gældende fra onsdag den 18. marts, betyder naturligvis, at Zoo nu er midlertidigt lukket, skriver København Zoo.

I København Zoo er det meste af personalet sendt hjem. Der vil dog være et minimum på arbejde til at passe dyrene.

Samme melding kommer fra Odense Zoo og Aalborg Zoo.

I weekenden mødte det på sociale medier kritik, at København Zoo havde åbent, selv om mange andre dele af samfundet var lukket ned.

På daværende tidspunkt lød begrundelsen, at man fulgte myndighedernes anvisninger.

Ifølge sundhedsmyndighederne spredes coronavirusset i langt mindre grad ude i den fri luft sammenlignet med indendørs.

I Knuthenborg Safaripark, Givskud Zoo og Ree Park er der i øjeblikket vinterlukket.

De tre parker planlægger efter at åbne 4. april. Givskud Zoo skriver på sin hjemmeside, at der kan komme ændringer til den plan.

Givskud Zoo har den seneste uge allerede haft lukket ned for undervisning og andre aktiviteter i parken.

Den beslutning blev taget, da regeringen besluttede at lukke for skoler frem til slutningen af marts.

/ritzau/