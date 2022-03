Danmarks forbrug af naturgas er det laveste siden 1990

I en længere årrække har det danske forbrug af naturgas været dalende.

I 2020 fortsatte forbruget med at falde, så det nåede det laveste niveau siden 1990.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Naturgas er en af flere energikilder, som ligger til grund for det danske energiforbrug.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge opgørelsen var det samlede energiforbrug i Danmark i 2020 på mere end 650 petajoule. Det var fordelt på energikilder som olieprodukter, vedvarende energi og naturgas.

En petajoule svarer til 1.000.000.000.000.000 joule. Med andre ord er det en rigtig stor mængde energi, som kan bruges til eksempelvis at opvarme huse.

Ud af det samlede energiforbrug stod naturgas i 2020 for 87 petajoule. Det vil sige, at naturgas stod for 13 procent af det samlede energiforbrug.

Historisk er det den laveste andel siden 1990, oplyser Danmarks Statistik.

Statistikansvarlig Thomas Eisler fortæller, at forbruget af naturgas i 2020 var mere end halveret i forhold til i 2004, hvor forbrugets andel toppede.

- Naturgas er helt klart fortsat en vigtig del af fundamentet for vores energiforbrug, men det er ikke så bærende en del som for eksempel i 2004, hvor naturgas udgjorde en fjerdedel af det samlede danske energiforbrug, siger Thomas Eisler.

En del af den naturgas, der forbruges i Danmark, stammer fra Rusland. Men det skal være slut efter Ruslands invasion af Ukraine, mener regeringen.

Ifølge Danmarks Statistik producerede Danmark i 2020 naturgas svarende til 59 procent af forbruget. Resten af forbruget stammede fra udlandet.

Importen af naturgas finder sted, ved at Danmark importerer naturgas fra Tyskland, som igen importerer gassen fra andre lande.

Det er svært at sige, præcis hvor meget af naturgassen i Danmark, der er importeret fra Rusland.

Men i 2020 kom 41 procent af den naturgas, som blev importeret til EU, fra Rusland.

- Sammenligner man med for 30 år siden, så er andelen af russisk naturgas i EU's import faldet noget, men i hele perioden har Rusland været en vigtig leverandør af naturgas, siger Thomas Eisler.

Også i EU er der taget beslutning om at udfase brugen af russisk gas.

Det skal ske "hurtigst muligt", lød det fredag i sidste uge efter et topmøde i Paris.

/ritzau/