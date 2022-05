Dansk aktiemarked flirter med rekord-stigning

Mandag kan blive en god dag at tjekke værdien af sine danske aktier. Efter over to timers handel på fondsbørsen i København ligger det toneangivende indeks over danske aktier til en stigning på over fire procent.

Hvis det bliver resultatet, når dagen er omme, vil det være anden gang det sker, siden C25 i december 2017 overtog fra det tidligere C20-indeks.

Det andet tilfælde var 24. marts 2020, hvor dagen sluttede med et plus for indekset på 4,09 procent.

Indekset rummer de 25 børsnoterede danske selskaber, der handles mest på fondsbørsen. Det bruges derfor ofte som strømpil på, hvordan stemningen er blandt de aktiehandlere, der handler i danske aktier.

Artiklen fortsætter under annoncen

De danske aktier har de seneste par år oplevet de største stigninger og fald på enkelte dage.

Før corona-epidemien var den største stigning på en enkelt dag for indekset på 2,49 procent 4. januar i 2019. Men under corona-epidemien oplevede indekset udsving, der var ud over den tidligere normal.

Således er stigningen fra 4. januar 2019 slået 18 gange siden da.

Lige sådan i den anden ende af skalaen er de fem dage med størst fald på indekset fra februar 2020 og frem.

Mandag er det samtlige 25 aktier, der er steget i værdi efter to timers handel.

Særligt GN Store Nord, Pandora, Ambu, Netcompany, Demant og Vestas oplever et hop i aktiekursen. Alle seks selskabers kurs er steget med over seks procent.

/ritzau/