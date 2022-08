Dansk Arbejdsgiverforening vil have fjernet tidlig pension

I 2030-plan ønsker DA at fjerne ret til tidlig pension og at sætte krav til kommuners andel af fuldtidsjobs.

Samfundets største udfordring er manglen på medarbejdere, lyder det fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA), som i sin 2030-plan kommer med 28 forslag til at øge beskæftigelsen.

- Allerede i dag ser vi store konsekvenser af, at vi mangler hænder på det danske arbejdsmarkedet. Det er svært at få en håndværker ud, og virksomheder må sige nej til ordrer hver dag, siger Jacob Holbraad.

Han er administrerende direktør i DA, der er hovedorganisation for 11 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked.

De 28 punkter i DA's plan kommer rundt om groft sagt alle aldersgrupper.

Unge ned til 13 år skal i højere grad have fritidsjobs, en større andel af de kommunalt og regionalt ansatte skal arbejde på fuld tid, og så skal det ikke længere være muligt at komme i seniorjobordning eller have ret til tidlig pension - populært omtalt Arne-pensionen.

Ved at indføre tiltagene til senere tilbagetrækning vil den gennemsnitlige pensionsalder dermed de facto blive øget.

Men det er vigtigt for at skaffe hænder nok, mener Jacob Holbraad.

- Når vi står i den situation, at ledigheden er helt i bund, beskæftigelsen sætter rekord måned for måned, og det er meget svært for private og i den offentlige sektor at skaffe medarbejdere, så synes vi ikke, det er en god idé at lave ordninger, som sender sunde, raske, dygtige medarbejdere på pension før tid, siger han.

Det var S-regeringen, DF, SF og Enhedslisten, der i 2020 indgik aftalen om ret til tidlig pension. Og Arne-pensionen blev netop solgt på, at de, der var nedslidt efter mange årtier på arbejdsmarkedet, skulle have mulighed for at trække sig tilbage før den almindelig pensionsalder.

Men Dansk Arbejdsgiverforening mener slet ikke, at det er folk, som er for nedslidte til at arbejde, der går på tidlig pension, og direktøren fastholder, at det vil have en positiv effekt på beskæftigelsen at fjerne ordningen.

- Det har ikke noget med, om du er nedslidt eller ej at gøre. Det er antallet af år på arbejdsmarkedet, siger Jacob Holbraad.

Målet er at holde de ældste på arbejdsmarkedet lidt længere på jobbet.

DA vurderer, at hvis planen bliver gennemført i sin helhed, vil det skaffe flere end 60.000 ekstra hænder. Det vil ifølge DA's beregningen kunne sikre 24 milliarder kroner i skatteindtægter frem mod 2030.

/ritzau/