Dansk biotekfirma får gode resultater for mulig Wegovy-konkurrent

Det danske biotekselskab Zealand Pharma har fremvist lovende resultater for et nyt vægttabsmiddel i et fase 2-studie.

I forsøget tabte personer, der blev behandlet med midlet, op til 14,9 procent af deres kropsvægt over 46 uger.

Det skriver Zealand Pharma i en fondsbørsmeddelelse onsdag.

Hvis selskabet kan holde fast i de resultater i et kommende fase 3-studie, vil midlet blive en konkurrent til Novo Nordisks vægttabsmiddel Wegovy.

Det mener Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker i Sydbank.

- Det, som Zealand Pharma har rapporteret i dag, ligner den effekt som Novo Nordisk har vist med Wegovy. Så det er et positivt fase 2-studie, vil jeg vurdere, siger han.

Søren Løntoft Hansen understreger dog, at man skal være meget varsom med at sammenligne lægemidler på tværs af studier, da der kan være afgørende forskelle i forsøgene.

Zealand Pharma samarbejder med det tyske medicinalselskab Boehringer Ingelheim om udviklingen af midlet.

Efter et fase 2-studie kommer et fase 3-studie, hvorefter selskaberne kan søge om de nødvendige godkendelser hos sundhedsmyndigheder.

Derfor vil det vare nogle år, før midlet kan komme på markedet. Søren Løntoft Hansen vurderer, at det potentielt kan ske i 2026.

Til den tid vil Novo Nordisk og Eli Lilly med al sandsynlighed være endnu længere med deres midler. Alligevel mener Søren Løntoft Hansen, at der vil være plads til andre vægttabsmidler med lavere effekt.

- Det er et marked, som udvider sig væsentligt, og jeg ser egentlig plads til flere aktører, siger han.

- Det er jo ikke alle, der har brug for at tabe 25 procent af deres kropsvægt. Så jeg tror, der vil ske en ændring, hvor man kigger mere på den enkeltes behov.

