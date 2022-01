Dansk eksport har kurs mod rekordår i 2021

Stigende indtægter inden for søtransport har i 2021 været med til at løfte den samlede danske eksport.

2021 er godt på vej til at blive et rekordår for den danske eksport.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er der fra januar til og med november 2021 blevet eksporteret for over 1300 milliarder kroner.

Selv om eksporttallene for december mangler, så er der allerede nu udsigt til, at eksporten kommer til at nå over 1400 milliarder kroner i 2021.

Det vil være rekordhøjt for et år. Det fortæller Allan Sørensen, cheføkonom hos Dansk Industri (DI).

- 2021 har været et rigtig godt år for dansk eksport.

- Vi har kurs mod en eksport på over 1400 milliarder kroner i 2021. Aldrig før har eksporten været så stor, siger Allan Sørensen.

Målt i procenter er vareeksporten steget med 13,4 procent i løbet af de første 11 måneder af 2021 sammenlignet med samme periode året før.

Samtidig er tjenesteeksporten steget med 13,3 procent. Tjenesteeksport kan eksempelvis være forskellige fragtydelser.

- Eksporten af både varer og tjenester er gået markant frem i 2021.

- Fremgangen i tjenesteeksporten kommer fra søtransport, hvor høje fragtrater har løftet indtægterne, siger Allan Sørensen.

Også Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, forventer, at 2021 bliver et kanon år for dansk eksport.

Han ser dog en risiko for, at eksporten vil blive ramt af en lille ombremsning i løbet af den nuværende vinter.

- Her på den korte bane er der klare tegn på, at den store mangel på både arbejdskraft og materialer er begyndt at hæmme produktionen i særligt industrien.

- Det er naturligvis en streg i regningen og viser med al tydelighed, at vi i øjeblikket tester kapacitetsgrænsen i dansk økonomi, siger Tore Stramer.

Også udbredelsen af omikronvarianten risikerer at hæmme aktiviteten på de markeder, som Danmark eksporterer til, påpeger Dansk Erhvervs økonom.

- Vi er dog fortsat fortrøstningsfulde og forventer et fortsat balanceret opsving på vores eksportmarkeder over de kommende år.

- Men der kan bestemt opstå bump på vejen, særligt hen over vinteren, hvor stigende smitte og nye restriktioner vil kunne bremse aktiviteten i en periode, siger Tore Stramer.

/ritzau/