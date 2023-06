Dansk eksport trækkes ned af lavere fragtrater

Danske virksomheder eksporterede mindre til udlandet i april end i marts. Det viser tal fra Danmarks Statistik, der opgør, at den samlede eksport er faldet med 5,8 procent de seneste tre måneder.

Faldet hænger særligt sammen med et fald i eksport af tjenester. Særligt en tjeneste falder ifølge økonomer i øjnene: Fragt af gods til havs.

I 2022 var efterspørgslen unormalt stor, og derfor kunne shippingselskaber såsom A.P. Møller-Mærsk tage unormalt høje priser for at fragte gods på verdenshavene.

Det gav blandt andet Mærsk et rekordstort overskud, og det hjalp også med at skyde dansk eksport i vejret.

Fragtraterne er siden da faldet til et lavere niveau. Derfor er eksporten faldet med ned igen.

- Det mærkbare fald tager jeg med ro i maven, skriver Dansk Erhvervs seniorøkonom Kristian Skriver i en analyse.

- Ud over søtransporten er eksporten steget med 0,3 procent siden august sidste år.

Samtidig er det værd at have øje for, at tallene for dansk eksport ikke korrigeres for prisfald eller -stigninger.

Det betyder, at prisfald og -stigninger kan gøre tallene svære at sammenligne på tværs af tid i perioder, hvor priserne svinger meget sådan som de seneste par år.

Faldet i eksport fra Danmark til resten af verden følges af et endnu større fald i importen fra resten af verden til Danmark.

Importen er således faldet med 7,4 procent i kroner og øre de seneste tre måneder.

- Tallene viser et betalingsbalanceoverskud på 35,6 milliarder kroner i april, hvilket er 2,6 milliarder kroner mere end i marts og i det hele taget et kolossalt stort tal, lyder det i en analyse fra Danske Banks cheføkonom, Las Olsen.

- Danmarks betalingsbalanceoverskud i forhold til økonomiens størrelse er i den absolutte topklasse globalt, og med dagens tal er det faktisk endnu større, fordi det igen er revideret op.

Revisionen på 15,4 milliarder kroner skyldes ifølge Las Olsen hovedsageligt, at et selskab har overført en aktivitet fra en udenlandsk filial til det danske moderselskab.

Det er en bevægelse så stor, at Las Olsen tror, at det meget vel kan betyde, at Danmarks bruttonationalprodukt (bnp) for første kvartal bliver opjusteret, når Danmarks Statistik opdaterer sine beregninger i slutningen af juni.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Danmarks Statistik anslår for nuværende, at dansk økonomi voksede med 0,3 procent i første kvartal af 2023.

/ritzau/