Dansk energiselskab får afslag på at bygge solcellepark i Sverige

Det danske energiselskab European Energy har fået afslag på at bygge en stor solcellepark ved Helsingborg i Sverige.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Afgørelsen blev truffet af Land- og Miljødomstolen i Sverige. Domstolen vurderede, at solcelleparken ville optage for meget plads i et område, der bliver brugt til landbrug.

I Sverige må man ifølge det svenske medie SVT kun udnytte landbrugsjord, hvis der er en væsentlig offentlig interesse, og hvis der ikke er andre arealer, der kan bruges.

Anna Werner, der er direktør i brancheforeningen Svensk Solenergi, mener, at det er godt, at der med dommen kommer afklaring på området.

- Regeringen og Rigsdagen skal udarbejde klare retningslinjer for, hvornår landbrugets interesser skal komme før elproduktion og omvendt. Det er unødvendigt at planlægge en park, når man alligevel ikke må bygge den, siger hun til TT.

Solcelleparken skulle have været Sveriges største med en årlig produktion på knap 170 gigawatt-timer. Det svarer ifølge European Energy til 35.000 husstandes strømforbrug.

