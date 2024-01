Dansk familie er styrtet ned fra svævebane på skisportssted i Østrig

Fire danskere er kommet alvorligt til skade, efter at de tirsdag er styrtet ned fra syv meters højde i en gondol på en svævebane i Østrig.

Ulykken er sket i det østrigske skisportsområde Hochoetz.

Det oplyser Hubert Juen, som er vagtchef ved det lokale politi - Bezirkspolizeikommandando Irmst, til B.T.

- Det drejer sig om en dansk familie, der desværre er styrtet ned. Det er fire danske statsborgere, men jeg ved endnu ikke, hvor i Danmark de kommer fra. De er alle kommet alvorligt til skade, udtaler han til mediet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge B.T. skete ulykken i forbindelse med, at et træ væltede og ramte gondolen.

Mediet Kronen Zeitung skriver, at der er tale om to mænd på henholdsvis 44 og 49 år, og to unge på 17 og 19 år.

Ifølge Kronen Zeitung er det en far, to børn og børnenes onkel, som var involveret i ulykken.

Ulykken er ifølge mediet sket omkring klokken 10.30 tirsdag.

En af danskerne er i livsfare tirsdag eftermiddag. Det er angiveligt en af mændene.

Artiklen fortsætter under annoncen

De fire danskere er blevet fløjet på hospitalet i redningshelikoptere.

To tyskere kom også til skade i nabogondolen som følge af vibrationer fra kablet på svævebanen, skriver Kronen Zeitung videre.

Hochoetz ligger cirka 60 kilometer vest for et andet skisportssted i Østrig - Innsbruck.

/ritzau/