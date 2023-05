Dansk grundlægger af elbilfirma overrækker første elbil personligt

Fredag har en køber i Danmark som den første fået leveret en elbil produceret af den amerikanske virksomhed Fisker Inc., som er grundlagt af den danske bildesigner Henrik Fisker.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Henrik Fisker overrakte personligt bilen til den nye ejer. Der er tale om en lanceringsmodel kaldet Fisker Ocean One.

- Jeg er superspændt over at være i København for at overrække den første Fisker Ocean, siger Henrik Fisker ifølge pressemeddelelsen.

Henrik Fisker har flere års erfaring med at sælge biler til Hollywoods elite. Blandt hans købere er Justin Bieber, Al Gore og Leonardo DiCaprio.

Også kronprins Frederik ejer en af Henrik Fiskers biler.

I 2016 skabte han Fisker Inc., der skal konkurrere med Tesla om elbiler i den billigere prisklasse.

