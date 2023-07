Dansk havarikommission: Færgesag var ikke en ulykke

Det var ikke en ulykke, da en polsk mor og hendes søn tilsyneladende faldt over bord fra en færge på vej til Sverige fra Polen.

Det konkluderer Den Maritime Havarikommission i Danmark efter at have undersøgt overvågningsmateriale og gennemgået vidneudsagn fra færgen.

- Vi har kunnet se ud fra materialet, at der ikke var tale om en ulykke. Og når det ikke er det, overgår sagen til politiets efterforskning, siger Morten Frederiksen, der er maritim undersøger ved kommissionen.

Lørdag kom det frem, at anklagemyndigheden i den polske by Gdansk efterforsker de to dødsfald som drab på barnet og morens selvmord.

Også Sveriges anklagemyndighed har indledt en drabsefterforskning. Her lød det videre, at der ikke var en mistænkt i sagen.

Torsdag slog besætningen på færgen "Stena Spirit" alarm, da et barn torsdag eftermiddag tilsyneladende faldt over bord, og barnets mor efterfølgende tilsyneladende sprang i vandet efter barnet.

Færgen sejlede til Karlskrona i det sydlige Sverige fra Gdynia i det nordlige Polen.

En større redningsoperation blev sat i værk med blandt andet fem helikoptere.

Efter godt en time i vandet blev begge fundet i bevidstløs tilstand. De blev bragt med helikopter til et sygehus i Sverige, men blev siden erklæret døde.

Der er tale om en syvårig dreng og hans mor, som er i 30'erne. Begge er polske statsborgere.

De danske myndigheder er involveret, fordi "Stena Spirit" er indregistreret i Danmark og sejler under dansk flag.

